Prezydent Andrzej Duda weźmie w Gdańsku udział w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ceremonia przy pomniku na Westerplatte

84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Andrzej Duda w Gdańsku

Pół godziny później przy ul. Dyrekcyjnej 2-4 upamiętniony zostanie harcmistrz Jan Ożdżyński . To właśnie w gmachu pod tym adresem, nad ranem 1 września 1939 roku , został zastrzelony przez hitlerowców, którzy wdarli się do jego wnętrza. Stał się tym samym jedną z pierwszych wśród milionów polskich ofiar II wojny światowej .

Ceremonia rozpocznie się o godz. 4:15 złożeniem kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte . To właśnie w tym miejscu 1 września 1939 roku dowódca Schleswig-Holstein , pancernika Kriegsmarine kotwiczącego w kanale portowym na wysokości Twierdzy Wisłoujście , wydał rozkaz otwarcia ognia z dział artylerii w kierunku polskiej, Wojskowej Składnicy Tranzytowej .

O godz. 11 rozpoczną się obchody w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy pl. Bartoszewskiego 1. Na poziomie -2 odbędzie się wernisaż wystawy czasowej „Wartownia nr 5 na Westerplatte”.

Przy okazji tej ekspozycji zapoznać będzie można się z historią tego budynku, będącego elementem systemu obrony polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Ukazane zostaną losy żołnierzy pełniących służbę wartowniczą na Westerplatte przed wybuchem II wojny światowej i prowadzących bohaterską obronę we wrześniu 1939 roku. Co warte podkreślenia 1 września 2023 roku, z okazji 84. rocznicy wybuchu wojny, wstęp do muzeum kosztował będzie jedynie symboliczną złotówkę.