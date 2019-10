Prezydent Dulkiewicz otrzymała wotum zaufania od Rady Miasta

Po blisko siedmiu godzinach obrad, radni zadecydowali o przyznaniu absolutorium Prezydent Dulkiewicz za wykonanie budżetu za rok 2018. Podczas sesji odbyła się żywa dyskusja na temat Raportu o stanie Miasta Gdańska. Na jego temat wypowiedziało się także ośmiu mieszkańców miasta.

AKTUALIZACJA 15:40 Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych odniósł się do wielokrotnie przywoływanej kwestii programu Zdrovve Love.

- Wiedza nigdy nie deprawuje, wiedza służy do tego, by chronić dzieci i młodzież - skomentował wszelkie zarzuty. - Na początku stycznia papież Franciszek wręcz zachęcał, by w szkołach była edukacja seskualna. Są cytaty. Młodzi ludzie oczekują tej edukacji, która jest potrzebna, która rozwija naszą wspólnotę. - W roku 2018 Aleksandra Dulkiewicz nie byłą prezydentem Gdańska - przypomniał Piotr Borawski, wiceprezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - To moment, gdy możemy podziękować ś.p. prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Dlatego wnoszę o udzielenie votum zaufania. Wotum zaufania dla Dulkiewicz

W głosowaniu Rady Miasta Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz udało się otrzymać wotum zaufania. 19 radnych głosowało na tak, 12 było przeciw.

AKTUALIZACJA 15:15 Piotr Grzelak, wiceprezydent miasta Gdańska ds. polityki komunalnej, w temacie ochrony przeciwpowodziowej, przypomniał, że wybudowano lub wyremontowano 24 zbiorniki retencyjne.

- Obecnie projektujemy zbiornik przy ul. Jaśkowa Dolina, przy obiekcie ZHP - powiedział. - Będziemy też prowadzić prace w parku nad Strzyżą, by poprawić tam sytuację.

Odniósł się także do sprawy mieszkanki, przywołanej na początku sesji przez Kacpra Płażyńskiego.

- W zeszłym roku miałem 300 interwencji w podobnej sytuacji - poinformował. - Staramy się wszystkie rozwiązać. Mam nadzieję, że będziemy, panie radny Płażyński, współpracować w tej kwestii, by doprowadzać do szczęśliwego zakończenia takich spraw. AKTUALIZACJA 14:55 Zakończyła się blisko pięciogodzinna dyskusja.

- Dziękuję za udział w dyskusji nad raportem ośmiu mieszkańcom, za te wszystkie głosy - powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Przeanalizujemy je, by wszystkim w naszym mieście żyło się lepiej. Pewnie takiej dyskusji brakowało, skoro tyle trwa.

AKTUALIZACJA 13:55 W sprawie finansowania witryny Gdansk.pl głos zabrała Katarzyna Czerniewska, radna WdG:

- Wciąż nawiązujecie do Gdansk.pl, jako tuby propagandowej, a ja się pytam ile kosztuje tuba propagandowa w postaci TVP? Krystian Kłos, radny KO na chwilę wrócił do tematu ochrony przeciwpowodziowej:

- Kiedy w poprzednich kadencjach Rada Miasta decydowała o przyznaniu dodatkowych środków na zabezpieczenia przeciwpowodziowe, to radni PiS głosowali przeciw - zarzucił. - Można to sprawdzić w historii głosowań. - Padło też pytanie wiceprzewodniczącej Wasilewskiej o koszty, jakie poniósł Gdańsk na deformę oświaty. Ta kwota to 60 mln złotych. Z ministerstwa miasto otrzymało na ten cel pół miliona złotych - odpowiedział w imieniu Kacpra Płażyńskiego, do którego skierowała to pytanie Teresa Wasilewska. AKTUALIZACJA 13.30 Gro niezrealizowanych obietnic wyliczył radny PiS Kazimierz Koralewski. Zwrócił również uwagę na problem ochrony przeciwpowodziowej:

- W Brzeźnie nie powstała Hala Brzegowa, a działki nie udało się odzyskać - mówił. - Droga Zielona jest w powijakach, a cały potok samochodowy przelewa się m.in. przez Jelitkowo i dawną Dąbrowszczaków, dziś ul. Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam moją pierwszą kadencję, kiedy dyskutowano o tym, by zbudować nową Kielnieńską. W centrum miasta nie rozwiązano problemów wodno-opadowych, a pan prezydent mówił, że "co roku wydajemy 100 mln złotych na ochronę przeciwpowodziową".

- Od 2001 r. na poprawę przeciwpowodziową wydaliśmy 450 mln złotych - odniósł się do zarzutu Przemysław Ryś, radny KO. - Opady w 2001 r. były o 25 proc. mniejsze niż te w ostatnich latach. W najbliższych latach zbudowanych zostanie kolejnych 7 zbiorników retencyjnych. Wiele pytań padło ze strony wiceprzewodniczącej RMG Teresy Wasilewskiej:

- Ile wysypało się z budżetu miasta na reformę oświaty? Szkodliwa, nieprzygotowana reforma kosztowała nas masę pieniędzy. Czy przewodniczący Płażyński może nam powiedzieć, ile to kosztowało pieniędzy? AKTUALIZACJA 12:40 Do listu od chorej Gdańszczanki, który na początku sesji przeczytał Kacper Płażyński, nawiązał Radny WdG Piotr Dzik.

- Poruszyła mnie sprawa pani, o której sytuacji mieszkaniowej mówiono - powiedział. - Pytanie, czy ktoś interweniował w tej sprawie? My zajmujemy się dziesiątkami takich przypadków, zgłaszamy to do wiceprezydenta Grzelaka. Beata Dunajewska, przewodnicząca WdG odniosła się do zarzutu jednego z mieszkańców Gdańska, który podniósł temat kwot wydawanych na promocje i dotacje, szczególnie dla dwóch podmiotów medialnych. - Nie ma nic zdrożnego w tym, że promujemy Gdańsk, m.in. przez udział w filmie - powiedziała. - Wydano 800 tys. złotych na materiały prasowe w mediach, ale wspomniana była tylko Agora. Współpracujemy też z Dziennikiem Bałtyckim, Polsatem czy Radiem Gdańsk - odniosła się do zarzutu.

- Panie radny Skiba, pan ma obsesję na punkcie sugerowania, że popieramy Wolne Miasto Gdańsk - zwrociła się do radnego PiS. - Wszyscy jesteśmy Polakami, proszę nie sugerować, że jestem gorszą Polką. - To nieprawda - odpowiedział radny. - Proszę o wskazanie konkretnego cytatu, w przeciwnym razie skieruję sprawę do sądu. AKTUALIZACJA 12.15 Radny WdG Andrzej Stelmasiewicz podjął temat rydwanu, czyli kontrowersyjnej dla wielu inwestycję miasta. Urzędnicy wydali na dzieło sztuki blisko 150 tys. zł.

- Temat, którym ludzie mało się interesują, to temat powstającej kolekcji w nowym Muzeum Sztuki Współczesnej - powiedział. - Każde miasto z aspiracjami tworzy takie muzeum. Warto takie mieć, bo przyciąga ona kolejne osoby (...). Krytykom jakoś umknęło, że w kolekcji jest już 45 prac. Gdańsk przeznacza co roku na tworzenie tej kolekcji 400 tys. złotych. Wielu ludziom nie podoba się, że sztuka odeszła od realistycznego przedstawiania świata.

- Gdańsk przeznacza co roku na kulturę 100 mln złotych, inne miasta wydają więcej - dodał. - To znaczy, że Gdańsk nie jest rozrzutny w tej kwestii, jest miastem rozsądnym. Te pieniądze idą na działalność instytucji kultury, ale też na zabytki, i działania kulturalne w dzielnicach (...). Śp. Paweł Adamowicz wielokrotnie powtarzał, że kultura jest fundamentem każdej innej działalności. Fundamentalnie nie zgadzam się z krytyką wobec zakupu pracy pani Joanny Rajkowskiej. Odniósł się też do słów radnego Skiby, który zarzucił, że strona internetowa Gdansk.pl dostaje 4 mln złotych.

- To też zafałszowana informacja, ponieważ portal funkcjonuje w ramach Gdańskiego Centrum Multimedialnego. To nie tylko strona internetowa, ale to też produkcja tekstów i obsługa internetowa urzędu. Inny radny WdG Wojciech Błaszkowski przewrotnie przyznał rację radnemu Skibie, który Raport ujął jako "trzy p".

- Opisałbym go jako: "prospołeczny, progospodarczy i prorozwojowy" - skomentował. - Zachęcam radnych PiS do pozbycia się politycznego myślenia. AKTUALIZACJA 11.45 Zaprezentowany Raport ostro skomentował radny PiS Andrzej Skiba:

- To trzy raz “p”, czyli propaganda, prowokacja, a w efekcie porażka. Propaganda, bo 4 mln złotych trafia na propagandowy portal "gdansk.pl", środki trafiają też do Agory. Prowokacją jest kwestia zaniedbań, w tym w miejscach ważnych dla Polaków, m.in. na Westerplatte, ale też Gedanii.

Innego zdania była posłanka Małgorzata Chmiel, która stwierdziła, że Raport potwierdza doskonałą finansową sytuację miasta.

- Bezrobocie, które wynosi nieco ponad 2 proc. to jedno z najniższych w Polsce - wymieniła. - W Gdańsku zdecydowanie przybywa osób w wieku emerytalnym, co uważam za wyzwanie, jakie stoi przed miastem, ale też rządem RP. Zmniejsza się kolejka oczekujących na mieszkanie, co świadczy o dobrej polityce miasta. - Dziwię się radnemu Płażyńskiemu i jego słowom, bo Gdańsk jest liderem jeśli chodzi o politykę mieszkaniową - odniosła się do wypowiedzi radnego PiS z początku obrad. - Czy to nieprawda, że skasowaliście program Mieszkanie dla Młodych, który cieszył się dużym zainteresowaniem, tylko dlatego, że nie wy go wymyśliliście? Program Mieszkanie Plus okazał się kompletną klapą, nawet wasz prezes Banku Gospodarstwa Krajowego przyznał, że kupiono z tego tylko m.in. ekspresy do kawy? A minęły 3 lata.

Kacper Płażyński ukrócił temat, mówiąc, że dzisiaj spotkali się tu, by rozmawiać o sprawach Gdańska. - Pani Poseł podejmuje wątki polityki ogólnopolskiej - dodał. - Jeżeli przyszła tu pani robić sobie kampanię przed wyborami do Sejmu, to proszę tego nie robić. AKTUALIZACJA 11.05 Wypowiedzieli się już wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy zostali dopuszczeni do dyskusji Raportu. Jako pierwszy dyskusję podjął radny Przymorza Wielkiego, Piotr Czapliński. Zwrócił uwagę, że jako Gdańszczanin z 2 letnim stażem jest mile zaskoczony otwartością, o jakiej mówił wielokrotnie prezydent Adamowicz. - Spotykam się jedynie z problemem komunikacji - powiedział. - Chciałbym, żebyście państwo radni pochylili się właśnie nad kwestią komunikacji, tym jak odkorkować Przymorze. - Gratulacje za program wsparcia prokreacji, i za przyjęty dziś program dotyczący szczepień HPV - powiedziała gdańszczanka Anna Szabunio. - Województwo pomorskie jest na niechlubnym pierwszym miesjcu w kwestii odmowy przyjmowania szczepień. Problem narasta.

Zaapelowała, by do zadań dołączyć promowanie edukacji dotyczącej szczepień.

Kolejny głos zabrał Przemysław Majewski. Jego zdaniem raport nie odzwierciedla pełnego obrazu tego, co dzieje się w mieście. - To tylko statystyka - powiedział - Niemal rok temu, przed Gdańską Radą Miasta stanął koń trojański z tęczową apaszką, był on symbolem przyjmowania Modelu na Rzecz Równego Traktowania, wobec którego protestowało wielu mieszkańców[...] Nie znalazłem tego w raporcie, ale znalazłem w budżecie Gdańska. Zaciekawiły mnie kwoty wydawane na promocje i dotacje, szczególnie dla dwóch podmiotów medialnych: ponad 300 tys. złotych dla wydawnictwa Agory na usługi, które trudno uznać za usługi prasowe, i niemal 1 mln złotych na udział Gdańska w filmie "Miłość jest wszystkim". Jeżeli widzimy z jakim problemami mierzy się Gdańsk, to myślę, że są wydatki ważne i ważniejsze. Zwrócił tu uwagę na dziurawe chodniki, drogi, brak oświetlenia oraz odpady, wypadające z pojemników.

- Musimy mierzyć się z problemem mieszkań socjalnych, a znam przypadki, gdzie mieszkańcy odbijali się od urzędników w tej kwestii - dodał

- Jako matka żądam wycofania ze szkół programu pod hasłem "zdrovelove", ono uczy jedynie reprodukcji - powiedziała z mównicy Magdalena Chmielewska. - Zostawcie rodzicom wychowanie dzieci. Program edukacji seksualnej w Gdańsku „Zdrovve love”, mimo sprzeciwów, wystartuje w tym roku W podobnym duchu wypowiedziała się też inna Gdańszczanka, Alina Strzałkowska:

- Program Zdovelove może przyczynić się do zniszczenia życia prokreacyjnego, nie ma tam informacji m.in. o chorobach czy możliwej niepłodności - powiedziała. - Nauka udowodniła, że orientacja seksualna kształtuje się dopiero w trzeciej dekadzie życia. W imieniu tysięcy gdańszczan i gdańszczanek żądam od władz Gdańska ochrony dzieci przed programem "Zdrovelove".

Przygotowanie “Raportu o stanie miasta” to nowy obowiązek dla wszystkich gmin w Polsce. Chodzi o to, by mieszkańcy mieli lepszy dostęp do informacji publicznej na temat swojego miasta. Ciekawym elementem dzisiejszej sesji z pewnością jest też debata nad wspomnianym Raportem. Biorą niej udział nie tylko radni, ale również 8 mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału. Każdy Gdańszczanin ma 5 minut na swoje wystąpienie.

- Gdańsk to jedno z niewielu miast w Polsce, gdzie liczba mieszkańców wzrasta, m.in. dlatego, że Gdańsk jest atrakcyjnym miastem do życia. - zwróciła uwagę Aleksandra Dulkiewicz. - Mamy dodatni przyrost naturalny. W 2018 roku w naszym mieście było 466,6 tys. mieszkańców.

Pochwaliła przy tym gdański program prokreacji, z którego w ubiegłym roku skorzystało 2010 par, a urodziło się 73 dzieci. Do końca maja br. powitaliśmy w sumie 108 małych gdańszczan. Na szczególną uwagę zasługuję na pewno fakt, że w roku 2018 budżet Gdańska przekroczył 3 miliardy złotych, a dochody wzrosły o 270 mln zł w porównaniu z rokiem 2017. W ubiegłym roku oddaliśmy jeden żłobek i dwa przedszkola - wyliczyła Aleksandra Dulkiewicz. - Wybudowaliśmy jedyną, jak dotąd w Polsce, szkołę metropolitalną. Trwa budowa szkoły w ramach Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa.

Uruchomione zostało także Centrum Pracy dla seniorów i seniorek. Znaleźli się pracodawcy, którzy chcą zatrudniać ich na część etatu. Rozwija się również rynek biurowy. Jesteśmy trzecim rynkiem biurowym w Polsce. Dziś w Trójmieście mamy 775 tys. metrów kw. powierzchni biurowej - zaznaczyła. - Rosną również wynagrodzenia.

- Raport miasta za 2018 rok to raport otwarcia prezydentury Aleksandry Dulkiewicz - powiedział z mównicy przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór. - Przez ostanie 20 lat Gdańsk przeżył skok cywilizacyjny. W roku 2018 po raz pierwszy dochody miasta przekroczyły 3 miliardy złotych. Zaapelował również do radnych PiS, by ci nie wykorzystywali dzisiejszej sesji do własnych celów politycznych.

- Wiemy, że dla niektórych z was praca w Radzie Miasta jest tylko trampoliną do Sejmu - stwierdził. Kacper Płażyński, radny PiS, odczytał z mównicy list od chorej na raka mieszkanki z Nowego Portu, która starała się o mieszkanie socjalne. Niestety nie doczekała się przyznania własnego lokalu, bo ta zmarła w poniedziałek. - Dlaczego ta rodzina nie może dostać mieszkania, a może je dostać dyrektor Basil Kerski? - zapytał. - Dlaczego wciąż nie wiemy, jak wygląda sytuacja w Gdańskich Nieruchomościach? Pomagając tej pani, a nie politykując z Donaldem Tuskiem, możemy pokazać czym jest prawdziwa solidarność. Proszę pamiętać, że samorząd jest od pomagania ludziom, a nie od walki z rządem. - dodał.