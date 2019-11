Prezydent Dulkiewicz zapowiada następne spotkania z mieszkańcami. W czasie ostatnich zgłoszono 127 spraw

Odbyliśmy 8 spotkań, ostatnie spotkanie, 1 października, odbyliśmy w gościnnych progach szkoły na Stogach, ponieważ padał deszcz - mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Formuła rozmowy twarzą w twarz z mieszkańcami była dla mnie nowym doświadczeniem, ale też możliwością wykorzystania mebla, który nawiązuje do ważnych zmian w Polsce. Często mamy kłopot z rozmową, mieszkańcy mówili, że to dla nich ważne, że mogą z nami porozmawiać. To spotkanie bez bariery. Można rozwiązać konkretne sprawy. Mija 8 miesięcy mojej prezydentury. Zależy mi na tym żeby mieszkańcy mogli czuć sprawczość

Podczas ośmiu spotkań mieszkańcy zgłosili 127 spraw wymagających interwencji. Najwięcej - 33 - pochodziło z Oruni. Dotyczyły one najczęściej kwestii drogowych, inwestycyjnych, komunalnych i społecznych. Po otrzymaniu zgłoszeń udało się pomóc m.in. mieszkańcom Oruni, którzy apelowali o poprawę widoczności oraz zbadanie natężenia ruchu na ulicy Mostek, a także mieszkańcom Chełma, którzy skarżyli się na zalewanie garaży przy ulicy Cieszyńskiego.

- To sprawy, które rejestrujemy, z którymi mieszkańcy bezpośrednio zgłaszają się do pani prezydent i do nas - mówiła Sylwia Betlej, kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic. - To okazja dla mieszkańców żeby z nami porozmawiać. Dodatkową sprawą są rozmowy, które odbywają się dookoła stołu z różnymi osobami. Na ulicy Wajdeloty we Wrzeszczu Gdańskie Nieruchomości rozmawiały z mieszkańcami. Teren zalewania jest kontynuowany, dotyczy to kwestii remontowych i finansowych i będzie to realizowane niebawem - dodała urzędniczka.