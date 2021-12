Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przeszła operację. To pokłosie rowerowego wypadku

- Złamanie w dwóch miejscach… tak się niestety skończyła moja ostatnia wyprawa rowerowa - w piątek wieczorem poinformowała swoich obserwatorów Aleksandra Dulkiewicz. - I nie pozazdrościłam wcale Jacek Jaśkowiak.

Prezydent Gdańska nawiązała tu do wypadku, do którego doszło przed trzema dniami. Prezydent Poznania poślizgnął się na oblodzonym chodniku i złamał nogę. Złamanie było na tyle poważne, że musiał przejść operację. Aleksandra Dulkiewicz również musiała położyć się na stole operacyjnym. Teraz powoli wraca do zdrowia.