Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiada wsparcie miasta przy pochówkach obrońców Westerplatte

Kolejne zmiany w ruchu pieszym koło dworca Gdańsk Główny

W tym tygodniu w przejściu podziemnym między City Forum a dworcem PKS, zamknięta dla pasażerów została część przy dawnych kasach SKM. Oznacza to spore utrudnienia dla pieszych, szczególnie tych mających problemy z poruszaniem się po schodach. Potrwają one do 4 grudnia.