Prezydent Gdańska poszła na spacer z komendantem miejskim Policji po Śródmieściu Gdańska. Co ustalono? Czy w dzielnicy będzie bezpieczniej?

W trakcie spotkania wyrażona została inicjatywa powrotu policji do budynku przy ul. Piwnej

Mieszkańcy Gdańska czekają na pomoc

Mieszkańcy mają żal do ratusza, o zbyt małe wsparcie ze strony władz miejskich w kwestiach bezpieczeństwa. Pani Magda uważa, że są podstawy prawne (konkretnie art. 51 Kodeksu Wykroczeń, art. 156 ustawy o ochronie środowiska i miejska uchwała antyhałasowa), by być bardziej stanowczym wobec hałasujących przybytków. Powołuje się też na przykład Krakowa, gdzie działa akcja „City Helpers”, którą chciałaby widzieć i w Gdańsku. To zatrudnieni przez miasto pracownicy, którzy poza pełnieniem funkcji informatorów i przewodników dla turystów podejmują też działania w sytuacjach konfliktowych: