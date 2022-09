Prezydent Gdańska przyznała dodatek inflacyjny urzędnikom. 2 tysiące zł dla każdego pracownika Urzędu Miejskiego Maciej Naskręt

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, za nią Piotr Kryszewski, wiceprezydent. Fot. gdansk.pl

1000 zł do pensji we wrześniu i 1000 zł do pensji w październiku. Tyle pieniędzy dodatkowo dostaną wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prezydent Gdańska postanowiła przyznać dodatek inflacyjny z uwagi właśnie na inflację, wojnę i podwyżki.