Prezydent Gdańska ujawniła samochód w oświadczeniu majątkowym

Przez trzy lata prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz korzystała z samochodu Fiat 500, który wart był ok. 70 tys. zł (w zależności od wersji), ale uznała że nie musi go wpisywać do oświadczenia, ponieważ auto nie należało do niej, a opłata roczna za pojazd z tytułu umowy leasingu konsumenckiego, jako zobowiązanie, nie przekraczała 10 tys. zł. Sprawdzamy dlaczego zatem prezydent w tym roku zdecydowała się go ujawnić i czy to nie jest nowy sposób na legalne ukrywanie majątku?

Na wstępie wyjaśnijmy, że składanie oświadczeń majątkowych to obowiązek istotny z kilku powodów, które pomagają w zapewnieniu przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności w życiu publicznym. Corocznie składany dokument pozwala zidentyfikować potencjalne konflikty interesów między osobami pełniącymi funkcje publiczne a ich prywatnymi interesami, jak również związane z interesami ich rodziny i bliskich. Dzięki temu opinia publiczna może mieć pewność, że decyzje podejmowane przez te osoby są uczciwe. Ponadto oświadczenia majątkowe są sposobem na zapewnienie przejrzystości działania osób pełniących funkcje publiczne, co pozwala na kontrolowanie ich bogactwa, aktywów i długów. To pozwala uniknąć niejasności i podejrzeń o ukrywanie zasobów. To także może odstraszyć osoby zajmujące stanowiska publiczne od nieuczciwych praktyk, takich jak przyjmowanie łapówek czy wykorzystywanie stanowiska do osobistego wzbogacenia się. Ponadto składanie oświadczeń zapewnia zwiększenie zaufania społecznego do osób pełniących funkcje publiczne. Pokazuje to, że ci urzędnicy są gotowi działać w sposób przejrzysty i odpowiedzialny wobec społeczeństwa, któremu służą.

Udostępnienie oświadczeń majątkowych w sposób jawny i łatwo dostępny dla mediów oraz obywateli pozwala społeczeństwu na dokładne monitorowanie finansowych aspektów działania osób publicznych.

Źle zaparkowany samochód

Sprawa samochodu prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz w ogóle nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie ujawnienie w połowie lipca 2022 r. przez portal Gdańsk Strefa Prestiżu faktu, iż Fiat 500, którym porusza się prezydent Aleksandra Dulkiewicz, został zaparkowany nieprzepisowo. Pojazd stanął na trawniku jednego z podwórek w centrum Gdańska. - Z informacji jakie udało się nam uzyskać kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym - mówi Anna Pisarska, redaktor Gdańsk Strefa Prestiżu. Opinia publiczna zwróciła wtedy też uwagę na fakt, że Aleksandra Dulkiewicz porusza się pojazdem, który nie został ujawniony dotąd w jej oświadczeniu majątkowym. Prezydent Gdańska wielokrotnie widziano za kierownicą włoskiego samochodu. Choćby 5 lipca 2022 r. dotarła do pracy około godz. 8 właśnie Fiatem 500.

Kiedy należy ujawnić samochód?

W punkcie 9 oświadczenia majątkowego należy wpisywać ruchome dobra trwałe o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym samochody prywatne posiadane wspólnie, obciążone zastawem lub wykorzystywane w działalności gospodarczej.

- W oświadczeniu majątkowym samochodu nie ma, bo wpisuje się tam to, co się posiada na własność - mówiła na antenie Radia Gdańsk w lipcu 2022 r. Dulkiewicz. Prezydent jednak w wywiadzie dla lokalnej stacji radiowej nie dopowiedziała, że kilka miesięcy wcześniej zawarła umowę leasingu konsumenckiego, która uprawniała ją do korzystania z Fiata 500 wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nagły wzrost inflacji i...

Wojna na Ukrainie, do tego wyjście z pandemii doprowadziły do sytuacji, że wzrosły koszty kredytów, także tych na samochody. I tu niespodzianka. W oświadczeniu za 2022 r. po raz pierwszy czytamy, że Aleksandra Dulkiewicz zawarła umowę leasingu konsumenckiego dla samochodu Fiat 500 1,2 Lounge. "Suma rat do zapłaty do 2025 roku wynosi ok. 50 tys. zł" - napisano. Należy pamiętać, że prezydent do dzisiaj porusza się tym samym samochodem, co w 2019 r., którego wartość wówczas oscylowała (w salonie) wokół kwoty ok. 70 tys. zł. Dlaczego prezydent Gdańska nie zdecydowała się na ujawnienie zobowiązania w latach 2019-2021?

- Suma opłat do zapłaty z tytułu używania auta z żadnej z poprzednich umów nie przekraczała 10 tys. zł według stanu na koniec 2019, 2020 i 2021 roku, w związku z czym zobowiązania te nie podlegały ujawnieniu w oświadczeniach majątkowych za lata 2019-2021. Z kolei suma pozostałych do zapłaty rat za używanie auta z umowy zawartej w 2022 roku przekracza 10 tys. zł wg stanu na 31.12.2022 roku, dlatego zobowiązanie to zostało ujawnione w oświadczeniu majątkowym za 2022 rok - wyjaśnia Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska.

Opozycja krytyczna, inni ujawniają samochody bardziej transparentnie

- Platforma Obywatelska znana jest z donoszenia na ludzi w kwestiach finansowych, a szczególnie w kwestiach oświadczeń majątkowych. Dlaczego w tej sytuacji nie podjęli działań, nie domagali się reakcji od pani prezydent skoro wiele osób wiedziało, że Aleksandra Dulkiewicz porusza się samochodem osobowym. Cała sytuacja jest dla mnie niezrozumiała - mówi przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska, Kazimierz Koralewski. Dla porównania w 2019 r. Sylwia Spurek europarlamentarzystka Lewicy również weszła w posiadanie samochodu w formie umowy leasingu konsumenckiego. Porusza się do dzisiaj BMW X1. Zobowiązanie na pięć lat oszacowano na kwotę ponad 130 tys. zł. Tam jednak wysokości rat Sylwia Spurek nie analizowała. Co więcej, w oświadczeniu za 2020 r. europosłanka podała wartość samochodu w kwocie ok. 120 tys. zł. CZYTAJ TAKŻE:

