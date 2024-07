Prezydent RP Andrzej Duda: Na szczycie NATO będzie poruszany temat wzmocnienia obrony powietrznej na wschodniej flance Sojuszu

- Nasi piloci strzegą nieba, a tak naprawdę ich dalekosiężne oczy to jest m.in. ta jednostka - 34. Chojnicki Batalion Radiotechniczny. To oni obserwują cały czas przestrzeń powietrzną nad Polską i wokół Polski. To oni podejmują pierwsze informacje o tym, że obcy statek powietrzny może zbliżać się do naszych granic, obserwują go i uruchamiają odpowiednie procedury bezpieczeństwa po to, żeby granice RP były dobrze strzeżone - powiedział Andrzej Duda.