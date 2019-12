Problem z przetargiem na pomorski elektroniczny bilet "FALA". Pierwsze postępowanie trzeba było unieważnić, drugie wystartuje w piątek

We wrześniu na odbywających się w Gdańsku targach transportowych TRAKO 2019 podpisana została umowa na wynoszące 90 mln zł dofinansowanie unijne dla biletu "FALA". Następnym krokiem w realizacji projektu miało być, pod koniec roku, rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę systemu, którego start zaplanowano na 2021 rok. Z postępowaniem pojawił się jednak problem. W terminie nie wpłynęła żadna oferta. Może to spowodować kilka miesięcy opóźnienia w inauguracji "FALI".

- Jedna z firm przysłała swoją ofertę minimalnie po terminie. Wiemy też o drugiej, która miała praktycznie wszystko przygotowane, ale właśnie ze względu na to, że nie zmieściła by się w terminie do 16 grudnia, wstrzymała się ze zgłoszeniem. Dlatego też już podjęliśmy decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu w piątek 20 grudnia. Opis przedmiotu zamówienia nie będzie się różnił od pierwotnego w zakresie wymagań technicznych. Zmodyfikowane będą natomiast niektóre zapisy formalne. Chodzi m.in. o podział ryzyk dotyczących zarządzania danymi - tłumaczy Katarzyna Wośko, kierownik Zespołu Promocji i Edukacji w spółce InnoBaltica.

Według harmonogramu nowego przetargu potencjalni wykonawcy systemu będą mieli czas na nadsyłanie ofert do połowy lutego. Ze względu na złożoność procesu badania i oceny ofert, a także przy założeniu bezpiecznych terminów na procedury odwoławcze, zakłada się, że wykonawca zostanie wyłoniony pod koniec marca, natomiast umowa z nim zostanie podpisana w maju 2020 roku.