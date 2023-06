Problemy na pokładzie samolotu lecącego do Gdańska. Wulgarni i agresywni mężczyźni pobili innego pasażera

Niebezpiecznie w samolocie lecącym do Gdańska. Byli pijani i agresywni, pobili innego pasażera

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w niedzielę 11 czerwca 2023 r. Załoga samolotu lecącego z angielskiego Leeds do Gdańska była bezradna wobec dwóch pasażerów. 41-latek i 30-latek byli agresywni i wulgarni, ponadto nie podporządkowywali się poleceniom załogi. Co więcej, jeden z nich uderzył pasażera. Konieczna była interwencja strażników granicznych. Doszło do niej po wylądowaniu samolotu w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.