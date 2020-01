Problemy z przetargami na budowę PSZOK w Gdańsku. Oferty są za drogie

- Obecnie PSZOK funkcjonuje tylko na terenie Zakładu Utylizacyjnego, a kilka razy w roku odbywa się objazdowa zbiórka. Tymczasem odpadów wielkogabarytowych czy elektronicznych wytwarzamy coraz więcej. Stąd nasza koncepcja kompleksowej pomocy mieszkańcom i uruchomienia docelowo sześciu kameralnych PSZOK-ów w różnych częściach miasta, dostępnych po drodze do pracy, sklepu czy szkoły. Po przejściu procedury formalnej, pomimo dużej konkurencji i wielu chętnych gmin, otrzymaliśmy dotację i przystępujemy do projektowania oraz budowy w przyszłym roku dwóch takich obiektów - mówił wówczas Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska ds. komunalnych.

Władze Gdańska zdecydowały się odłożyć tę inwestycje wobec tego, że PSZOK-i miały szybciej powstać w dwóch innych miejscach - przy ul. Elbląskiej na Rudnikach i Meteorytowej na Osowej. W lipcu zeszłego roku otrzymały one unijne dofinansowanie wynoszące 3,3 mln zł.

Z realizacją tych dwóch PSZOK-ów pojawiły się jednak kłopoty. W minionym tygodniu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otworzyła koperty z ofertami w przetargach na ich zaprojektowanie i budowę. W obu postępowaniach zgłosiły się te same dwie firmy - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego oraz REMBUD Krzysztof Paziewski z Kwidzyna. Za PSZOK przy ul. Meteorytowej zaproponowały odpowiednio ponad 6,5 i 3,6 mln zł, a za ten przy ul. Elbląskiej ponad 4 i 2 mln zł. DRMG na obie inwestycje zaplanowała z kolei budżety w wysokości... 2,8 mln i nieco ponad 800 tysięcy zł.

Jak dowiadujemy się w DRMG decyzja czy brakujące pieniądze się znajdą czy postępowania trzeba będzie powtórzyć jeszcze nie zapadła. Co istotne, budowy PSZOKów w polskich miastach wymaga Ministerstwo Środowiska, co wynika z kolei z dyrektyw unijnych. Jeżeli dane miasto będzie starać się o środki unijne na projekty związane z odpadami, to będzie musiało wykazać się posiadaniem właśnie takich Punktów.

Co jest składowane w PSZOK-ach?

Gdy gdańskie PSZOK-i w końcu powstaną, będzie można w nich zostawić między innymi: meble, gruz (po remoncie mieszkania), kafelki, sanitariaty, przeterminowane lekarstwa, wszelkie chemikalia, farby i lakiery, żarówki, baterie, akumulatory, zużyte opony oraz sprzęt RTV i AGD, a nawet odzież i obuwie, jak również makulaturę, szklane opakowania i tworzywa sztuczne.