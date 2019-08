Proces za fałszywe zeznania ws. zabójstwa Pawła Adamowicza. Oskarżony b. policjant, Dariusz S.: "Człowiek umierał mi na rękach"

- Ja tylko wiedziałem, że nas ma być razem 47 pracowników do ochrony – odczytała jego zeznania ze śledztwa sędzia Danuta Blank . - W momencie gdy sprawca zaatakował prezydenta ja stałem przy barierkach daleko – mówił do protokołu i wskazywał, że wówczas odprowadzał pijaka, którego nie chciano na imprezę wpuścić. Następnie miał nieść na noszach do karetki Pawła Adamowicza. - Pamiętam, że miał rękę sztywną, myślałem, że już nie żyje – powiedział do protokołu. - Człowiek mi umierał na rękach - tłumaczył w innym miejscu.

Mężczyzna podtrzymał te twierdzenia, lecz zastrzegł, że w przeciwieństwie do tego co mówił w postępowaniu, dziś przyznaje się do winy.

- Oskarżonemu zarzucono złożenie nieprawdziwych zeznań oraz podżeganie innej osoby do złożenia fałszywych zeznań w postępowaniu karnym dotyczącym zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza – tłumaczyła na początku lipca 2019 roku, gdy akt oskarżenia przeciw Dariuszowi S. skierowano do sądu, prokurator Grażyna Wawryniuk , rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- Zadzwoniła do mnie córka i spytała, czy zabiłem prezydenta? To była dla mnie bardzo stresująca sytuacja – czytała jego zeznania z innego przesłuchania w prokuraturze, dotyczące tragicznego wieczora z 13 stycznia, sędzia Danuta Blank

Niewiele ponad miesiąc później – 7 sierpnia 2019 sprawa 35-latka po raz pierwszy trafiła na sądową wokandę. Śledczy już w styczniu tłumaczyli, że w trakcie koncertu „Gdańsk dla Orkiestry” będącego elementem, zakończonego zabójstwem prezydenta miasta, Pawła Adamowicza, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dopuścił się przestępstwa. Jako jeden z pracowników ochrony w zabezpieczającej imprezę Agencji Ochrony Tajfun, gdzie pełnił stanowisko dyrektora do spraw bezpieczeństwa i BHP, Dariusz S. miał przekazać policjantom identyfikator z napisem „Media” informując, że to nim posłużył się morderca w celu wejścia na scenę.

- Nie wiem jak to się stało, że nikogo od nas tam nie było – tłumaczył ten sam świadek, odnosząc się do miejsca przy scenie, którym wejść miał zabójca prezydenta, Stefan W.,

O zachowaniu 27-letniego mordercy, którego potraktował gazem w twarz (ale nie bił, ani nie widział, by ktoś go bił) tuż po zbrodni powiedział: - On mówił, że ma cukrzycę, żeby go nie bić. Był zakrwawiony, krew leciała mu z nosa.

- Chciałbym cię przeprosić za to, że cię w to wmieszałem – powiedział do świadka, tuż po zakończeniu jego zeznań Dariusz S.

- Jawne prowadzenie rozprawy, wobec zmiany stanowiska prokuratury, godziłoby w ważny interes państwa, a mianowicie dobro postępowania przygotowawczego dotyczącego zabójstwa prezydenta Adamowicza, które jest w toku – powiedziała sędzia Danuta Blank, na wniosek prokuratury decydując, że policjanci, którzy interweniowali po tragedii zeznawać będą za zamkniętymi drzwiami.

Wcześniej głos w rozmowie z mediami na sądowym korytarzu zdecydował się zabrać obrońca Dariusza S., mec. Dawid Szychta. Podkreślił, że - choć jego klient przyznaje się do winy – to „absolutnie” nie twierdzi, że impreza była źle zabezpieczona. - Takie zdanie, takie słowa z ust mojego klienta nie padły. Mój klient przyznał się do postawionych mu zarzutów. Nie był szefem ochrony, był wyłącznie pracownikiem ochrony, co też państwo usłyszeli – tłumaczył dziennikarzom i zaznaczył, że nie może się wypowiadać na temat stanu zdrowia 36-letniego oskarżonego, jednak przyznał, że leczy się on psychiatrycznie.