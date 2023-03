Produkcja energii z własnych, ekologicznych źródeł. Polacy chcą zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną

Polacy chcą zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną

Urząd Regulacji Energetyki zauważył, że raport pokazuje ponad dwukrotny (w stosunku do 2021 roku) wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. Mikroinstalacje to kategoria obejmująca najmniejsze instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kW.

Statystyki URE zostały sporządzone na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach rocznych operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD).

Według raportu, na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 9,3 GW. 99% z nich to instalacje fotowoltaiczne. W 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, tj. o 109 proc. więcej niż w 2021 roku.