Profilaktyka dla Trójmiasta. Sprawdź, jakie badania możesz mieć bezpłatne

Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów, badania przesiewowe i opieka stomatologiczna dla dzieci - to tylko część programów profilaktycznych dostępnych w Trójmiescie.

Niewiele osób jest świadomych działań polityki zdrowotnej, jakie są prowadzone przez trójmiejskie magistraty. To błąd, bowiem każdego roku miasta wydają pokaźne kwoty na profilaktykę i diagnostykę medyczną, z których bezpłatnie korzystać mogą wybrane grupy mieszkańców.

Trwa głosowanie... Czy skorzystałeś kiedyś z miejskich programów profilaktycznych? Nie, nigdy o tym nie myślałem Tak i sprawdzam dostępność badań i szczepień

Gdańsk nie tylko dla seniorów i przyszłych rodziców Listopad to ważny miesiąc ze względu na profilaktykę grypy. Jest to jeden z ostatnich momentów, aby skutecznie ochronić swój organizm jeszcze przed nadejściem zimowego szczytu infekcyjnego. Władze Gdańska oferują darmowe szczepienia przeciw grypie dla seniorów ze wskazaniem lekarskim, które są dostępne jeszcze do połowy grudnia.

Czytaj także Zaszczep się przeciwko grypie! Zachęcają lekarze i urzędnicy

W tym roku ruszył również „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy”, z którego będą mogli korzystać również mieszkańcy Stegny. Projekt zakłada przeprowadzenie na szeroką skalę ankiet medycznych, wyselekcjonowanie osób szczególnie narażonych na rozwój choroby i wdrożenie pomocy. Finalnie około 1200 osób zostanie zakwalifikowanych do rocznego programu interwencji behawioralnej. W tym czasie pacjenci będą pod opieką dietetyków i fizjoterapeutów, co pomoże wprowadzić im radykalne zmiany w trybie życia i nawykach żywieniowych i tym samym poprawić stan zdrowia.

Gdańsk jest również pierwszym miastem w regionie, które wdrożyło program dofinansowania zabiegów in vitro. Kilka miesięcy temu magistrat chwalił się, że w ramach programu urodziła się już setka dzieci. Miasto co roku wydaje około miliona zł na wsparcie przyszłych rodziców i zgodnie z założeniami do końca 2020 roku uda się zrealizować 211 procedur.

Czytaj także Darmowe szczepienia dla seniorów na Pomorzu

Warto zwrócić uwagę, że miasto prowadzi szereg działań w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023, które obejmują między innymi warsztaty, opiekę i wsparcie psychologiczne.

- Szczególnie ważny projekt z obszaru ochrony zdrowia psychicznego to PIK FOSY - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny realizowany przez Fundację FOSA. W ramach projektu zapewniane są konsultacje indywidualne, osobiste - powiedział Dariusz Wołodźko z Urzędu Miasta w Gdańsku. Magistrat uruchomił specjalny portal internetowy dlagdanszczan.pl, gdzie znajduje się informacje o wszelkich programach profilaktycznych i prozdrowotnych.

Sopot, czyli zdrowe zęby dla dzieci i wsparcie dla seniorów Koronnym programem, jakim od wielu lat szczyci się Sopot, jest opieka dentystyczna, z której korzystają uczniowie szkół podstawowych i liceum. - Od lat 90. Sopot finansuje program polityki zdrowotnej pod nazwą „Program Profilaktyki Próchnicy Zębów”. Gabinety dentystyczne znajdują się w pięciu sopockich szkołach. Program obejmuje dzieci i młodzież uczęszczające do sopockich szkół, ale także przyjmowane są dzieci poniżej siódmego roku życia, w wieku przedszkolnym, które nie chodzą jeszcze do szkoły - informuje Anna Dyksińska z Urzedu Miasta. Z tego względu Sopot nie miał problemów z wdrożeniem założeń ustawy, która od tego roku nakazuje samorzadom organizację gabinetów dentystycznych w szkołach. Dzieci od lat korzystają z przeglądów jamy ustnej, leczenia uzębienia, a także lakowania i lakierowania.

W mieście są również realizowane programy kierowane do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich znajdziemy między innymi ćwiczenia rehabilitacji domowej, na które mogą umawiać osoby z problemami ruchowymi oraz opiekę nad mieszkańcami w podeszłym wieku.

- Programem objęci są mieszkańcy Sopotu, którzy ukończyli 70 rok życia i w roku ubiegłym nie korzystali z programu. Program realizowany jest poprzez 10-dniowe turnusy rehabilitacyjne w systemie dziennym, w godz. 9 -15. Są to zazwyczaj dwa zabiegi fizykoterapeutyczne, gimnastyka usprawniająca i oddechowa na tężni. Podczas pobytu w sanatorium pacjentami opiekuje się wykwalifikowana pielęgniarka - poinformowała Anna Dyksińska. Kwalifikacje do programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza POZ. Po badaniu lekarskim ustalany jest indywidualny harmonogram zajęć dopasowany do seniora. Ponadto mężczyźni, którzy ukończyli 50 rok życia mogą umówić się na darmowe badania pod kątem profilaktyki nowowtworu gruczołu krokokowego, które obejmuja zarówno testy przesiewowe krwi, jak i badania per rectum.

W tym roku na wszystkie działania profilaktyczne i prozdrowotne Sopot wyda 1,75 mln zł. Gdynia - profilaktyka raka szyjki macicy Z kolei Gdynia jest uznawana za pioniera, jeśli chodzi o wdrożenie darmowej profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV). Od 2008 roku samorząd oferuje szczepionki dla dziewcząt w wieku 13 lub 14 lat. Program jest realizowany również w tym roku, jednak ze względu na problemy z dystrybucją szczepionki w Polsce, magistrat zapowiedział, że konieczne będzie ograniczenie programu. - Mając na uwadze dobro mieszkańców, od wielu miesięcy prowadziliśmy rozmowy z jedynym na świecie producentem tej szczepionki w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji gdyńskiego programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko HPV - informuje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent miasta. - Mimo zabezpieczonych w budżecie miasta środków finansowych na kolejne lata, w chwili obecnej z uwagi na ryzyko braku zapewnienia możliwości pełnego cyklu szczepień, jesteśmy zmuszeni zamknąć nabór dzieci do programu szczepień i uruchomić listę rezerwową. Po ustabilizowaniu się sytuacji na rynku, osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą sukcesywnie zapraszane na szczepienia.

Gdynia bierze również udział w inicjatywie samorządu województwa pomorskiego, która dotyczy szczepień dla seniorów przeciwko pneumokokom. Mieszkańcy, którzy ukończyli 65 rok życia i chorują przewlekłe na schorzenia dolnych dróg oddechowych mogą poddać się darmowej wakcynacji. Inicjatywa jest realizowana zresztą w przypadku 15 powiatów na terenie całego województwa i ma związek z wyjątkowo wysoką zachorowalnością, spowodowaną przez wspomnianą bakterię dwoinki zapalenia płuc, jaka była odnotowana w naszym regionie w ostatnich latach. Warto nadmienić, że pod koniec października Rada Miasta zatwierdziła uchwałę, która otwiera program profilaktyki raka piersi, jaki będzie realizowany w ciągu najbliższych trzech lat. - Informacja ta jest istotna dla pań powyżej 20 roku życia (a szczególnie w wieku 50-69 lat), które nie leczyły się z powodu raka piersi, ponieważ to do nich kierowany jest program. Głównym jego celem jest zachęcenie kobiet do uczestnictwa w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, co ma skutkować zmniejszeniem zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu tego nowotworu - informuje Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i zapowiada, że wkrótce zostaną zaprezentowane szczegóły projektu.

Powyżej zaprezentowaliśmy jedyne wybrane projekty. Warto na bieżąco śledzić informacje o programach profilaktycznych i polityce prozdrowotnej oraz sprawdzać z jakich, konkretnych projektów możemy skorzystać. Każdy program rządzi się bowiem swoimi prawami, zarówno jeśli chodzi o kwestie zgłoszeń, reguły kwalifikacji, jak i sposobu umawania się na konkretne konsultacje. Wszystkie informacje są dostępne na stronach internetowych trójmiejskich magistratów. W razie wątpliwości zawsze można również umówić się na konsultacje telefoniczne.

Profesor Jacek Jassem: Czy istnieje dieta antynowotworowa?