Progi punktowe w gdańskich technikach w 2019 r. Ile punktów trzeba było mieć, żeby dostać się do konkretnych klas w technikach w Gdańsku?

Progi punktowe w gdańskich technikach

Co zrobić, żeby dostać się do wymarzonego technikum? Na początek warto sprawdzić, jaki próg punktowy kwalifikował uczniów do przyjęcia do poszczególnych klas podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Inaczej mówiąc - ile trzeba było mieć punktów po zakończeniu podstawówki w 2019 r., żeby dostać się do wybranej klasy w technikum.