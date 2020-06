Progi punktowe w technikach w Gdańsku w 2019 r. Tyle punktów trzeba było mieć, żeby dostać się do poszczególnych klas w gdańskich technikach

Podczas wyboru liceum i technikum, warto wiedzieć, ile punktów trzeba było mieć w ubiegłym roku, alby dostać się do danej szkoły. Te najpopularniejsze LO i technika są zwykle oblegane i trzeba naprawdę dobrze zdać egzamin ósmoklasisty oraz mieć dobre oceny na świadectwie, żeby się do nich dostać.

Rekrutacja do szkół średnich 2020 zaczęła się w poniedziałek 15.06.2020 r. Od tego dnia absolwenci szkół podstawowych mogą składać papiery do wybranych szkół średnich.

Wybór szkoły średniej to jedna z trudniejszych decyzji podejmowanych przez uczniów. Wybór technikum to jednocześnie wybór konkretnego zawodu, który najprawdopodobniej będą w przyszłości wykonywać obecni ósmoklasiści.

Co zrobić, żeby dostać się do wymarzonego technikum? Po pierwsze trzeba sprawdzić, jaki próg punktowy kwalifikował uczniów do przyjęcia do poszczególnych klas podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Inaczej mówiąc - ile trzeba było mieć punktów po zakończeniu podstawówki w 2019 r., żeby dostać się do wybranej klasy w technikum.