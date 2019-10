Prognoza pogody dla Pomorza na czwartek, 4 lipca 2019 (4.07.2019)

Jaka będzie pogoda w czwartek?

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu stopniowo wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem wieczorem w porywach do 70 km/h, przeważnie zachodni.

W nocy zachmurzenie duże i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h w porywach do 70 km/h, zachodni.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień zachmurzenie duże i opady deszczu. Postępujące od północy większe przejaśnienia i stopniowy zanik opadów. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr początkowo dość silny, rano w porywach do 65 km/h, w ciągu dnia stopniowo słabnący zachodni i północno-zachodni.