Prognoza pogody dla Pomorza na poniedziałek, 1 lipca 2019 (1.07.2019)

Jaka będzie pogoda w poniedziałek?

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, nad morzem od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w powiatach północnych duże. W powiatach północnych przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, nad morzem około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, od 35 do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.