Prognoza pogody dla Pomorza na poniedziałek, 8 lipca 2019 (8.07.2019)

Jaka będzie pogoda w poniedziałek?

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w północnej połowie kraju również burze, możliwy grad. W czasie burz na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 15°C, 16°C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, porywisty, nad morzem i w czasie burz w porywach do 65 km/h, zachodni.

Jaka będzie pogoda jutro?

Bardzo podobna - prognozują synoptycy. W dzień także zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju, lokalnie możliwy grad.

W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, a w województwie pomorskim do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 16°C, 17°C na północy. Wiatr dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, w czasie burz do 75 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

