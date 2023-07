Prognoza pogody dla Pomorza. Upały w końcu zelżeją. Umiarkowanie powieje, zachmurzy się i popada

Jaka będzie pogoda w 3 tygodniu lipca? Sprawdźcie!

Fala upałów na Pomorzu odpuszcza. Resztki skwaru już zaczynają przykrywać chmury. Z ostrzeżeń przed upałem wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla niemal całego województwa utrzymało się już tylko to dla powiatów nowodworskiego z Mierzeją Wiślaną, malborskiego, kwidzyńskiego i sztumskiego.

Pogoda na poniedziałek 17.07

Temperatura maksymalna od 26°C na Pojezierzu Pomorskim, chłodniej nad samym morzem, ok. 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny w porywach do 60 km/godz., z kierunków zachodnich. Tu można się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Prawdopodobieństwo, że również zagrzmi, szacowane jest pół na pół.

W nocy wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Popada i zagrzmi. Temperatura spadnie do 12°C, wewnątrz województwa, do 15 – nad morzem. W czasie burz i nad morzem wiatr w porywach do 60 km/godz.

