Prognoza pogody dla województwa pomorskiego. Kiedy ustanie silny wiatr?

Od 29 stycznia od godz. 17:00 do 30 stycznia do godz. 8:30 straż pożarna odnotowała na Pomorzu 1145 interwencji zakwalifikowanych jako atmosferyczne. Interwencji z każdą godziną przybywa. Strażacy przez całą noc pracowali m.in. przy zabezpieczeniu łamiących się drzew. Co więcej, dużo mieszkańców Pomorza nadal pozostaje bez prądu. Powodem tego wszystkiego jest silny wiatr, który - póki co - nie ustaje.