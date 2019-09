Prognoza pogody na 19 czerwca 2019 (19.06.2019). Na Pomorzu ciepło

Jaka będzie pogoda w środę?

W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastający do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Początkowo przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.