Prognoza pogody na 21.01.2022 r. Wydano kolejne ostrzeżenie o sztormie. Szczegóły

Pomorze. Prognoza pogody, 21.02.2022 r.

Pojawiło się też kolejne ostrzeżenie o sztormie. To wydało Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni. Obowiązuje ono na strefie brzegowej w części środkowej i wschodniej w piątek od godziny 7:30 do 19:00. Będzie to wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali B.

Silny wiatr na Pomorzu nie odpuszcza. Jak przekazał w piątkowy poranek, Łukasz Płuska rzecznik KWPSP, w związku z ostrzeżeniami Alertem RCB, ilość zdarzeń związanych z silnym wiatrem wyniosła 25. Dodał też, że w związku ze zdarzeniem hydro-cofka w Gdyni obroniono zaporami budynek Akademii Morskiej.