Prognoza pogody na najbliższe dni. Co wydarzy się od 17.04. do 19.04.? Takie są przewidywania synoptyków

Pogoda na poniedziałek 17.04

W poniedziałek północ kraju będzie się znajdować w chłodniejszym powietrzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7°C do 11°C. Cieplej będzie na południu - nawet do 15-16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km/h. W województwie pomorskim nie będzie opadów deszczu.

Pogoda na wtorek 18.04

We wtorek Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na południu i zachodzie lokalnie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Będzie cieplej, w środę i czwartek temperatura wzrośnie nawet do 17°C. Jedynie nad morzem i we wtorek na zachodzie kraju chłodniej, od 7°C do 11°C. Nie przewiduje się przymrozków. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.