Prognoza pogody na najbliższy weekend dla Pomorza. Nadchodzą upały 14-16.07.2023

Jaka będzie pogoda w najbliższy weekend? Sprawdźcie!

Tegoroczne lato może podobać się miłośnikom plażowania. Nie możemy narzekać na brak promieni słonecznych. W ostatnich dniach pojawiły się chmury, jednak to było przejściowe. Na Pomorze nadciąga fala upałów.

Pogoda na piątek 14.07

Przelotny deszcz tylko miejscami na Pomorzu i na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, cieplej na południowym zachodzie, do 28°C. Najchłodniej będzie nad morzem, od 19°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, zachodni.

