Program Aleksandry Dulkiewicz: kolejnych 700 miejsc w żłobkach, nowe przedszkola, liceum oraz domy sąsiedzkie i centrum aktywności seniora

W grupie postulatów „Gdańsk dla Wspólnoty” kandydatka koncentruje się na wzmacnianiu więzi społecznych oraz poprawie warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury publicznej.

- Nasze miasto to jeden z niewielu przykładów w Polsce, gdzie liczba mieszkańców nieustająco rośnie – mówi Aleksandra Dulkiewicz. - Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym w całej Polsce, to jeden z ważnych czynników rozwoju. Brak rąk do pracy odczuwają pracodawcy. Młode rodziny zaś szukają rozwiązań mieszkaniowych, a seniorzy – możliwości aktywnego spędzania czasu. Naszą odpowiedzią jest inicjatywa „Gdańsk dla Wspólnoty”.