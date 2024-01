Projekt planu miejscowego dla zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Równej na Oruni już dostępny. Można też składać uwagi

Zbiornik retencyjny na Oruni? Wypowiedz się!

Projekt umożliwia realizację celu publicznego poprzez utworzenie zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną. Od 15 stycznia do 12 lutego 2024 trwa wyłożenie projektu planu miejscowego. Dodatkowo od 15 stycznia do 26 lutego mieszkańcy mają możliwość składania uwag do niego. Publiczna dyskusja online odbędzie się natomiast 24 stycznia o godz. 17.

Z projektem można się zapoznać na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.