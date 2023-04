Projekt Warszawa w końcu zatrzymany w Ergo Arenie! Siatkarze Trefla Gdańsk przerwali niesamowitą serię drużyny ze stolicy ZDJĘCIA

Mecz Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa w Ergo Arenie 2.04.2023

Już przed pierwszym gwizdkiem sędziego w hali Ergo Arena wiadomo było, że Projekt Warszawa zakończy fazę zasadniczą na piątym, a Trefl Gdańsk na szóstym miejscu. Nie zmienia to jednak faktu, że prowadzona przez trenera Piotra Grabana drużyna chciała ustanowić swój rekord wygranych z rzędu, a gospodarze pod wodzą Igora Juricicia im w tym przeszkodzić.

A że zapowiadało się emocjonująco, to i w hali pojawiło się aż 4900 widzów. Klub kibica Projektu stawił się w grupie 76 osób. Wobec tego siatkarzom nie pozostało nic innego, jak zadowolić wszystkich obecnych. Do Ergo Areny wrócili byli zawodnicy Trefla, czyli przyjmujący Artur Szalpuk oraz środkowy Piotr Nowakowski.

Bardzo krótko w tym meczu pograł Jingyin Zhang. Chiński przyjmujący Trefla był z premedytacją wybierany przez rywali na zagrywce i nie radził sobie w przyjęciu. Musiała nastąpić korekta i na boisku pojawił się Argentyńczyk Jan Franchi Martínez. Gospodarze przegrali co prawda pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych pokazali, że poważnie podchodzą do meczu "o pietruszkę". Nie zrazili się nawet tym, kiedy w trzeciej odsłonie prowadzili już 23:20, a mimo to warszawiacy doszli ich na 23:23.