Prokurator postawił zarzut jednemu z uczestników awantury przy spółdzielni na Ujeścisku. Grozi mu kara więzienia

W połowie ubiegłego tygodnia informowaliśmy, że zadłużenie spółdzielni sięga już nawet 80 mln zł, co zdaniem obecnego zarządu jest Grzegorza Harasymiuka , który był prezesem spółdzielni przez 13 lat.

W miniony piątek 29.05.2020 ok. 6:00 rano do siedziby spółdzielni przyjechała policja. Na miejscu pojawił się wcześniej odwołany w kwietniu prezes spółdzielni Maciej Skalik, który z obstawą próbował wejść do środka. Wobec ochrony spółdzielni użyto siły, w tym także gazu.

- Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, wylegitymowali osoby, wobec których podjęli interwencję, zabezpieczyli również monitoringi i nagrania z miejsca zdarzenia. Przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonego oraz przesłuchali świadków.

Funkcjonariusze prowadzą pod nadzorem prokuratora dochodzenie w sprawie naruszenia miru domowego oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Za tego typu przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku - mówi nam asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.