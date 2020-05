Prokurator stawia zarzuty b. komendantowi 7. Szpitala Marynarki Wojennej za zwolnienie wystawione przed laty wiceministrowi w rządzie PiS

Były komendant szpitala MW z zarzutami

W nadesłanym przez dział prasowy Prokuratury Krajowej komunikacie czytamy:

„Prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przedstawił Dariuszowi J. zarzut pomocnictwa w wyłudzeniu zasiłków chorobowych od trzech osób prawnych poprzez poświadczenie nieprawdy w treści zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA co do stanu zdrowia ustalonej osoby fizycznej, a także na przedłożeniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji medycznej w toku postępowania karnego. Czyny zarzucane podejrzanemu kwalifikowane są z art. 18 par. 3 kodeksu karnego w zw. z art. 286 par. 1 kk w zb. z art. 271 par. 1 i 3 kk oraz w art. 273 kk”.