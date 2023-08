Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska pod lupą prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, przez co mogło dojść do wyrządzenia Gminie Miastu Gdańsk szkody majątkowej wielkich rozmiarów orwz działano na szkodę interesu publicznego. Śledztwo to wynik złożonego przeze posła Kacpra Płażyńskiego zawiadomienia do prokuratury oraz informacji i dokumentów ujawnionych wspólnie z Andrzejem Skibą i Przemysławem Majewskim - radnymi miasta z PiS.