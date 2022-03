Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie Forum Gdańsk. Kacper Płażyński: - To dobra wiadomość dla wszystkich gdańszczan Kamil Kusier

W dniu 14 marca 2022 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawiadomiła posła Kacpra Płażyńskiego o wszczęciu śledztwa w sprawie podejrzenia wyrządzenia Gminie Miasta Gdańsk szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w okresie od 18 maja 2012 roku do 8 lutego 2022 roku w Gdańsku. To odpowiedź na wniosek, jaki poseł Prawa i Sprawiedliwości złożył na początku lutego 2022 roku. Wówczas jak przekonywał parlamentarzysta z Gdańska wątpliwości budził nie tylko sam fakt zatajenia umowy przez władze Gdańska, ale również to, jak rozliczano między stronami umowy kwestie opóźnień w realizacji inwestycji, w tym ponad dwuletniego opóźnienia w oddaniu do użytku Kunsztu Wodnego, który służyć miał jako nowa siedziba Instytutu Kultury Miejskiej.