Prokuratura zajmuje się sprawą defraudacji pół miliona złotych z kasy PG

Z księgową kasy zapomogowo-pożyczkowej, Jadwigą K., rozwiązano umowę już 19 czerwca. Audyt wykazał, że zdefraudowano 500 tys. zł. Jadwiga K. przyznała się do zarzucanych jej czynów.

W czerwcu jeden z pracowników pionu administracyjnego wykrył, że wyprowadzono z uczelni na konta zewnętrzne 10 tys. zł. Przekazał tę wiedzę swoim przełożonym, a oni władzom uczelni. Zaordynowano przeprowadzenie wewnętrznego, szczegółowego audytu. Wykazał on, że proceder był większy. Podejrzenie padło na księgową pracującą w kasie zapomogowo-pożyczkowej, która działa przy Politechnice Gdańskiej - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Maciej Dzwonnik.

Do sprawy jako pierwsza dotarła "Gazeta Wyborcza Trójmiasto". Jak mówi nam rzecznik Politechniki Gdańskiej, Maciej Dzwonnik, śledczy działają po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego 2 października przez władze uczelni. Poprzedził je audyt, który trwał od czerwca do końca września.

Pieniądze miały trafiać do członków jej rodziny oraz do współpracowników. Za przywłaszczenie pieniędzy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

Oświadczenie Politechniki Gdańskiej

W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie byłej pracownicy Politechniki Gdańskiej, podejrzewanej o wyprowadzenie środków finansowych z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy uczelni, pragniemy podkreślić, iż Politechnika Gdańska występuje w omawianej sprawie jako strona poszkodowana.

Natychmiast po ujawnieniu procederu rozpoczęliśmy szczegółowy, wewnętrzny audyt, a także rozwiązaliśmy umowę o pracę z osobą podejrzewaną o oszustwo. Wyniki audytu przekazaliśmy niezwłocznie prokuraturze wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.

Dokładny okres procederu w wykonaniu b. pracownicy uczelni, a także wielkość poniesionych z tego tytułu strat Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, jest nadal weryfikowany w ramach prowadzonego przez śledczych postępowania.