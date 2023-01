Prom Stena Ebba ochrzczony i w liniowej służbie między Szwecją a Polską. Szlak Gdynia-Karlskrona stał się faktyczną autostradą morską

Prom Stena Ebba

Jeszcze nieochrzczona jednostka rozpoczęła rejsy na linii do Szwecji z początkiem roku. We wtorek 10 stycznia wyszła z Gdyni po raz ostatni nieoficjalnie nosząc swoją nazwę. Podchodząc do portu docelowego, przy 9 w skali Beauforta i niemal ćwierćkilometrowej długości, prom tylko nieznacznie się kołysał dzięki skutecznemu systemowi stabilizacji. W środę wieczorem Stena Ebba została uroczyście ochrzczona w Karlskronie.