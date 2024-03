"Promocja bezdomności". Rodzina mieszkała w gdańskim pustostanie. Mówi o groźbach pobicia

ZOBACZ TAKŻE: Miejsce na cmentarzu też ma swoją cenę. Całkiem przyziemna sprawa, obok krzyża wezwanie do zapłaty

Tutaj kilka rzeczy należy jednak wyjaśnić. W odpowiedzi na naszą prośbę o komentarz w tej sprawie inspektor Referatu Prasowego Biura Prezydenta Gdańska stwierdził, że Gdańskie Nieruchomości faktycznie złożono zawiadomienie na policję. W treści miała być jednak mowa o naruszeniu miru domowego.

- Pani w sposób bezprawny zajęła lokal należący do miejskiego zasobu, dlatego Gdańskie Nieruchomości złożyły zawiadomienie na policję. Dotyczyło ono naruszenia miru domowego, a nie włamania, jak wynikałoby z załączonej notatki. Pracownik Gdańskich Nieruchomości został w tej sprawie przesłuchany, niestety nie mamy wiedzy, na jakim etapie jest to postępowanie - mówi Jędrzej Sieliwończyk, inspektor Referatu Prasowego Biura Prezydenta. - Nic nam nie wiadomo o zamiarze „odebrania Pani Paulinie i jej partnerowi praw rodzicielskich”. Takie decyzje należą do kompetencji sądu, a nie jakichkolwiek miejskich instytucji - dodaje.