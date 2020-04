Protest kobiet. Maseczki z błyskawicą i nietypowa kolejka

„Nasz zespół to kobiety, dlatego bierzemy udział w strajku Stop Barbarzyńcom! Nie pozwolimy na to, żeby rząd za Naszymi plecami podejmował bzdurne ustawy” - napisały pracownice szwalni.

Ze względu na zakaz gromadzenia się, zastosowano inne formy manifestacji. Protest przeniósł się do internetu i np. na balkony, gdzie niektórzy wywiesili transparenty. Inni przeciwnicy projektu przykleili do szyb samochodowych kartki z hasłami „Nie dla piekła kobiet” albo „Stop barbarzyńcom”.

Niektórzy politycy opozycji powtarzają, że PiS chce przegłosować przepisy antyaborcyjne właśnie teraz, gdy ze względu na epidemię obowiązuje zakaz gromadzenia się, co wyklucza protesty na szeroką skalę. Kilka lat temu, gdy do Sejmu trafił pierwszy projekt ustawy (zakazywał aborcji również wtedy, gdyby ciąża była skutkiem gwałtu) tysiące kobiet wyszło na ulice w ramach protestu. Projekt przepadł.

Następnie, obywatelski projekt Kai Godek PiS skierowało do komisji. Po wyborach w 2019 r. projekt został przesunięty do kolejnej kadencji. Zgodnie z regulaminem, Sejm ma 6 miesięcy na jego rozpatrzenie (jak i innych przesuniętych projektów). Propozycja przepisów musiała znaleźć się w harmonogramie obrad do 15 maja. Jest prawdopodobne, że PiS i tym razem skieruje projekt do sejmowej zamrażarki.

Sejm ma zająć się projektem dotyczącym aborcji dziś o godz. 18 (wcześniej, o godz. 16.45 będzie pracował nad przepisami o edukacji seksualnej).