Protest kobiet w czasie społecznej kwarantanny. W środę posłowie mają głosować nad zaostrzeniem przepisów antyaborcyjnych

Z kolei Trójmiejska Akcja Kobieca wysłała maile z protestami do posłów i posłanek. "(…) oba projekty zostały zainicjowane przez środowisko fundamentalistów religijnych. Apelujemy do Państwa rozsądku oraz nieuleganie radykalnym opiniom i odrzucenie obu projektów w pierwszym czytaniu podczas obrad Sejmu” - czytamy w mailach do parlamentarzystów.

Przepisy wykluczałyby prowadzenie edukacji seksualnej w szkołach i to wbrew standardom WHO.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest przeciwne uchwaleniu ustawy i wzywało do jej odrzucenia. Eksperci z PTS zauważają , że: w myśl ustawy np. wypowiedzenie przez seksuologa czy nauczyciela twierdzenia, że „masturbacja u dzieci i młodzieży, o ile ma charakter tzw. masturbacji rozwojowej, mieści się w normie”, będzie uznane za pochwalanie podejmowania przez małoletniego innej czynności seksualnej i spowoduje odpowiedzialność karną osoby, która to zdanie wypowiedziała.