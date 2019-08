Protest pod Sądem Okręgowym w Gdańsku po aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości. Komitet Obrony Demokracji: Żądamy dymisji Zbigniewa Ziobry

Innego zdania są uczestnicy środowego protestu pod Sądem Okręgowym w Gdańsku. - Niegdyś skazano sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby ich zaszczuć. Skazano Komitet Obrony Demokracji, czyli nas wszystkich, żeby nas zaszczuć. Skazano sędziów Sądu Najwyższego, żeby ich zaszczuć. Skazano samorządowców, w tym Pawła Adamowicza, żeby ich zaszczuć. Wydawało nam się, że to szczucie to nieodpowiedzialne słowa polityków obozu władzy albo może nadgorliwość dziennikarzy mediów prorządowych, w tym mediów publicznych. Dzisiaj mamy dowód, że za tym szczuciem stoją instytucje państwa polskiego. Proponuję, tutaj pod Sądem Okręgowym w Gdańsku, podjęcie takiej uchwały obywatelskiej: Żądamy dymisji Zbigniewa Ziobry - mówił w środę pod gdańskim sądem Radomir Szumełda, lider pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji.

"Sądy wolne od polityków", "Sądy wolne od Ziobry", "Nie dajmy wolności spisać na straty" - to hasła, jakie widniały na transparentach protestujących.

- Po raz kolejny okazało się, że łamana jest praworządność i demokracja. W każdym normalnym kraju w takiej sytuacji przynajmniej minister sprawiedliwości podałby się do dymisji, jeśli nie cały rząd. To, co się w tej chwili dzieje w Polsce, urąga wszelkim zasadom. Wylewa się fala hejtu, zorganizowana i, jak wynika z doniesień medialnych, jeszcze opłacana ze środków ministerialnych. Skandaliczne działanie - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Dariusz Strzelecki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

- Wszystko zaczęło się od łamania praworządności, później było łamanie obyczajów, a teraz już nie tylko widać, że jest przyzwolenie na chamstwo, na szerzenie nienawiści, ale wręcz jest aktywne działanie ministerstwa sprawiedliwości, które zachęca do hejtu. Sprawy nie idą źle tylko i wyłącznie w kontekście obrony praworządności, ale również obrony dobrych obyczajów i wysokich standardów. Dymisja wiceministra wcale nie kończy sprawy, wydaje mi się, że trzeba jednak sięgnąć do samej góry, do ministra Ziobry, który nie przypuszczam, żeby nie wiedział, nie był poinformowany czy nie zdawał sobie sprawy, że coś takiego miało miejsce. Wydaje mi się, że przymykał na to oko i za samo to powinien się również podać do dymisji - komentował Jarosław Wałęsa.