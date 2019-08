Protest przedstawicielek samorządu po słowach Wyszkowskiego o prezydent Dulkiewicz. "Dzieją się rzeczy okropne, okrutne i musimy się bronić"

„1.09 finałem tuskoidowego »świętowania« będzie mianowanie ojcem dziecka Dulkiewicz N.N. kanoniera z pancernika Schlezwig-Holstein poległego w ataku na Westerplatte. Ambasadorzy Niemiec i Rosji, wręczą jej zaległe alimenty w zamian za odszkodowanie za ludobójstwo Polaków. Dulkiewicz nie była prostytutką i wiedziała, kto był ojcem. Ale razem z nim popełniła przestępstwo, zatajając jego nazwisko i odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem. Zrobili to zapewne dla własnej korzyści, ale z krzywdą dla swojej córki i powinni za to zostać ukarani”.

„Dulkiewicz nie wie nawet tego, kto jest ojcem jej córki, więc nic dziwnego, że do swoich bezecnych szaleństw na rocznicę wojny wybrała niemieckiego oszusta i żydowskiego aferzystę. Gdańszczanie - obudźcie się i odeślijcie tę tuskoidową bandę antypolaków do domu wariatów”.

„Nie tylko forma, język i zawartość merytoryczna całkowicie kompromitują ich autora. Zdumiewający jest sam fakt ataku na panią prezydent Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz oraz na jej dziecko, co oburza szczególnie. (…) My kobiety i matki nie godzimy się na takie traktowanie kobiet. Wyrażamy stanowczy protest wobec takich wystąpień skierowanych przeciwko komukolwiek, a w szczególności przeciwko działaczkom samorządowym, oddanym sprawom swoich miast.”

- Nigdy nie przypuszczałam, że spotkam się z czymś takim, jak teraz, że język w debacie publicznej wypadnie ze wszystkich norm i reguł. Niestety, nie należy się spodziewać, że to się w najbliższym czasie zmieni. Uważam, że pewne bariery i granice legły w gruzach – mówiła na czwartkowym spotkaniu Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. - Jako kobieta i matka uważam, że najbardziej bolesne jest to, że kobiety są zawsze „najbardziej wdzięcznym” obiektem ataku. Dzieją się rzeczy okropne, okrutne i musimy się przed tym bronić. Mówimy NIE, mówimy DOSYĆ, mówimy BASTA – dodawała.

Głos w czasie spotkania zabrała także Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

- Chciałabym się odnieść do swojej niedawnej zawodowej przeszłości jako adwokat i wskazać, że w mojej ocenie niewątpliwie słowa pana Wyszkowskiego naruszają dobra osobiste, w szczególności prawo do prywatności zarówno pani prezydent, jak i jej dziecka. Wiadomo, że polityk, osoba publiczna powinna mieć grubszą skórę, w tym też kierunku idzie orzecznictwo sądowe, że decydując się na bycie w polityce, powinniśmy być bardziej odporni na wszelkiego rodzaju ataki, ale tutaj niewątpliwie doszło do przekroczenia granic dopuszczalnej krytyki, jeśli w ogóle możemy w ten sposób o tym mówić. Były to słowa niemerytoryczne, które miały na celu jedynie zdeprecjonowanie i poniżenie pani prezydent. Na takie słowa w przestrzeni publicznej nie może być przyzwolenia – mówiła Agnieszka Kapała-Sokalska.