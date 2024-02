Protest Wolnych Polaków w Gdańsku. To sprzeciw wobec zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Protest Wolnych Polaków pod Sądem Okręgowym

Dziewiąty Protest Wolnych Polaków miał miejsce 10 lutego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Jak podkreślano na początku, była to akcja zorganizowana też i dla tych, którzy nie mogli wyruszyć na protest do Warszawy. Jest to sprzeciw wobec zapowiadanych przez koalicję rządową zmian w Trybunale.