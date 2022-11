Pruszcz Gdański. Suszone grzyby na poczcie. Funkcjonariusze KAS przejęli przesyłkę

Pruszcz Gdański. Suszone muchomory w Oddziale Celnym Pocztowym

Suszone muchomory

Czemu coraz częściej dochodzi do przesyłania suszonych muchomorów? Muchomor czerwony jest stosowany zamiennie z dopalaczami. Ma to związek z odurzającym charakterem substancji czynnej w nim zawartej - kwasu ibotenowego. Dodatkowo zawiera muscymol, który ma działanie psychoaktywne. Należy tutaj zaznaczyć, ze poza działanie odurzającym i psychoaktywnym substancje są toksyczne i ich spożycie może być bardzo niebezpieczne.

Więcej informacji o sproszkowanych muchomorach i ich wpływie na zdrowie przeczytać można w artykule: Niebezpieczna moda opanowała Internet. Czy muchomory czerwone można jeść i co to oznacza dla zdrowia?