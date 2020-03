Prywatne firmy chcą robić testy, ale nie mają zgody

Deklarujemy, że od środy, 1 kwietnia, będziemy robić testy na koronawirusa. Dziennie możemy wykonywać ich około 200. Obecnie obsługujemy kilka szpitali na Pomorzu i będziemy mieli z nimi umowy na badania w kierunku koronawirusa. Oczywiście szpitale otrzymają z tego tytułu refundację. Gotowość wykonywania testów składaliśmy kilka razy. Trafiła ona m.in. do Ministerstwa Zdrowia, ale też do urzędu marszałkowskiego. Wreszcie otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Zdrowia i resort umieścił naszą firmę na liście podmiotów

– mówi nam przedstawiciel Laboratoriów Medycznych Bruss.

Gotowość wykonywania testów zgłosiła też Invicta. Firma ma jedno z największych laboratoriów genetycznych na Pomorzu i już teraz mogłaby wykonywać nawet 2 tys. testów na dobę. Mogłaby, ale na ministerialnej liście się nie znalazła.

- Półtora tygodnia temu zgłosiliśmy swoją gotowość do przeprowadzania badań do Sanepidu, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Zdrowia. W poniedziałek 30 marca ponowiliśmy informację o gotowości, uzupełniając ją o dodatkowe dane dotyczące specyfikacji sprzętu, jakim dysponujemy i dostępnych zasobach. Obecnie nadal czekamy na odpowiedź i ewentualne dyspozycje. Po otrzymaniu decyzji Ministerstwa Zdrowia i przy odpowiednim wsparciu, przede wszystkim przy wyposażeniu pracowników w środki ochrony osobistej, moglibyśmy być dużym ośrodkiem wykonującym diagnostykę genetyczną w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 finansowaną przez NFZ. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i infrastrukturą, mamy też doświadczoną i kompetentną kadrę. Nasze laboratorium tworzy zespół aż 70 osób. Zaangażowaliśmy dodatkowe urządzenia umożliwiające wykonywanie testów na masową skalę. Nasze laboratorium jest w stanie już teraz wykonać od 1000 do 2000 badań na dobę, a przepustowość może jeszcze wzrosnąć. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji badań genetycznych, w tym świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Obecnie jako jedyny podmiot w województwie pomorskim realizujemy umowę z pomorskim oddziałem NFZ – informuje Katarzyna Goch, kierownik ds. komunikacji marketingowej Invicty.