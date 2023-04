Przebadano wariografem 40 świadków ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. "Wszyscy kłamali"

Badania wariografem ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Wielkim znakiem zapytania pozostaje kłótnia, do której miało dojść między Iwoną a jej znajomymi. O co poszło? Tego do dziś nie wyjaśniono. Pytany o tę kwestię Paweł P. zaprzeczył, jakoby taka sprzeczka w ogóle miała miejsce .

Klucz do rozwiązania zagadki zaginięcia Iwony Wieczorek

Według policjantów, kluczem do wyjaśnienia sprawy może być analiza tego, co zawiera telefon Iwony Wieczorek: to z kim rozmawiała, do kogo wysyłała sms-y, a także od kogo je dostawała.