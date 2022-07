Przebojowy Pociąg RMF FM przejedzie przez Trójmiasto. Kiedy? Jakie gwiazdy przywiezie? Data, szczegóły

Przebojowy Pociąg RMF FM przejedzie przez Trójmiasto 2022

Sezon letni nie tylko obfituje w koncerty i wydarzenia kulturalne, ale także w różne, ciekawe akcje. Z pewnością do takich należy przejazd przez całą Polskę Przebojowego Pociągu RMF FM.

Pociąg wystartuje z Wrocławia, by przez Opole, Katowice, Kraków, Warszawę, Ciechanów i Malbork, dotrzeć do Trójmiasta. Planowo o 18:32 powinien dotrzeć do stacji Gdańsk Główny. Następnie zatrzyma się w Sopocie i o 19:00 skończy bieg na stacji Gdynia Główna.

Głównym konduktorem będzie Tomasz Olbratowski – znany z porannego programu RMF FM satyryk, a w wagonach na słuchaczy czekać będą gwiazdy:

• Margaret,

• Michał Szpak,

• Wiktor Dyduła,

• Lanberry,

• Danzel,

• Blue Café,

• ENEJ,

• Mesajah,

• oraz piłkarz ręczny Artur Siódmiak.