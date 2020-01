Przebudowa Drogi Królewskiej w Gdańsku. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaproponował kostkę na nawierzchnię Długiego Targu

Konsultacje w sprawie nowej nawierzchni Długiego Targu trwają od kilkunastu miesięcy. Przypomnijmy, że w połowie ub. roku Igor Strzok, nie wyraził zgody na pokrycie części Traktu Królewskiego granitowymi płytami oraz czerwoną kostką w pasie pomiędzy słupami oświetlenia ulicznego, mimo wcześniejszej, pozytywnej opinii jego poprzedniczki. W ocenie PWKZ „byłoby to działanie szkodliwe dla charakteru najbardziej reprezentacyjnej ulicy zabytkowego wnętrza urbanistycznego."

Kostka ma wymiary 18/12 cm, jest szara z łupanymi bokami. Pozytywna decyzja pozwoliłaby na zlecenie projektu budowlanego, a następnie wykonanie robót, szacowanych na co najmniej 4 mln zł, w okresie od jesieni br. do wiosny 2021 r. Na to jednak się nie zanosi.