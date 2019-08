Przebudowa Drogi Królewskiej w Gdańsku. Pomorski konserwator zabytków nie wyraził zgody na remont nawierzchni ul. Długi Targ w Gdańsku

W uzasadnieniu decyzji konserwatora czytamy: "Z analizy złożonej dokumentacji projektowej wynika, iż inwestycja przewiduje wymianę części nawierzchni Długiego Targu płyt kamiennych o formacie i kolorystyce obiegających od istniejącego materiału. W ocenie PKWZ byłoby to działanie szkodliwe dla charakteru najbardziej reprezentacyjnej ulicy zabytkowego wnętrza urbanistycznego." Poprosiliśmy stronę konserwatorską o szerszy komentarz, czekamy na odpowiedź.

Obecną nawierzchnię ul. Długi Targ stanowią zarówno płyty granitowe, jak i kostka kamienna. W efekcie eksploatacji część płyt posiada pęknięcia i wyszczerbienia. Z tego względu mogą być one mało komfortowe dla poruszających się ulicą pieszych. Dodatkowo nawierzchnia nie jest dostosowana do obsługi imprez masowych organizowanych na Długim Targu, a także do ruchu pojazdów służb komunalnych.

Zaplanowane na jesień prace miały na celu poprawę równości nawierzchni, poprzez zastosowanie płyt granitowych. Tym samym na Długim Targu przywrócony miał zostać układ formy przestrzennej, który wykonany został w latach 1971 – 1973. Wówczas wykonano przebudowę nawierzchni całego Traktu Królewskiego, zastępując kostkę brukową płytami granitowymi - dodaje M. Kiljan.

Przypominamy też, że jesienny remont miał być także tylko wstępem do planowanej za kilka lat gruntownej modernizacji całej Drogi Królewskiej czyli ulic Długi Targ i Długiej - Tak za kilka lat ma zmienić się "Salon Gdańska"