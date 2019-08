Przebudowa linii tramwajowej na Stogach w Gdańsku. Kolejne zmiany w organizacji ruchu od 6.08.2019 [mapa]

W tym rejonie omawiane zmiany utrzymają się przez około miesiące.

Zamknięty odcinek ulicy Wrzosy 6.08.2019

We wtorek 6.08.2019 r. ok. godz. 11, zostanie także zamknięty odcinek ulicy Wrzosy od ulicy Stryjewskiego do skrzyżowania z ulicą Sokoła.

Dojazd z ulicy Sokoła do ulicy Wrzosy będzie możliwy poprzez ulicę Rozłogi. Nieprzejezdny będzie też ok. 40-metrowy odcinek ulicy Szpaki od skrzyżowania z ulicą Stryjewskiego. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez ok. 1,5 miesiąca.