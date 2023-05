Przeciwko degradacji Ogrodu Oliwskiego. Radni PiS przedstawili postulaty ws. ochrony zieleni

Na spotkaniu wypowiadali się radny PiS Przemysław Majewski, prof. Paweł Witold Burkiewicz oraz radna Elżbieta Strzelczyk. Wśród wymienionych postulatów rezolucji klubu PiS wymienione zostały m.in. prowadzenie systematycznych zabiegów takich jak:

Działania te zaproponował prof. Burkiewicz.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowi goście w Gdańsku. Do niedawna dziki, a teraz... łosie

- Od lat wskazuję w listach i rozmowach władzom Gdańska, jakie działania powinny być podjęte w perełce, jaką mamy, czyli Ogrodzie Oliwskim. Niestety nie ma na to żadnej reakcji, jedynie radna Lodzińska i radni Prawa i Sprawiedliwości podjęli temat. Pragnę podkreślić, że jest to sprawa ważna dla nas wszystkich. Moje listy nie są skierowane przeciwko komuś, tylko dla dobra Gdańska. Opinia dot. stanu drzewostanu w Ogrodzie Oliwskim, jaką wykonałem dla Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, została przesłana także Władzom Miasta i radnym - mówił profesor Burkiewicz. - Wynika z niej, że jeśli nie podejmiemy żadnych działań, to stracimy nie tylko Ogród Oliwski, ale także takie tereny jak Park Steffensów czy zieleń parkową w mieście. Rezolucja radnych to jedno z działań, jakie zostaną podjęte w ramach ratowania gdańskiego dziedzictwa zieleni. Inauguruje ruch społeczny o tej nazwie, a także przygotowuje wystawę fotograficzną dokumentującą problemy gdańskiej zieleni - zapowiadał.