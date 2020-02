Przeciwnicy programu edukacji seksualnej Zdrovve Love spotkali się w piątek 21.02 w Gdańsku [zdjęcia]

- Na wstępie chcę przytoczyć słowa papieża Franciszka, który powiedział, że potrzeba obiektywnej edukacji seksualnej, tj. takiej, która nie zawiera ukrytej kolonizacji ideologicznej - powiedział Danie Nawrocki. - Program Zdrovve Love niestety wchodzi w sferę ideologii. On opiera się na miłości wobec drugiego człowieka niezależnie od płci. Mówi o środkach antykoncepcyjnych, w tym pigułek, które mogą być niebezpieczne dla młodych dziewczyn, które nie ukończyły 20 roku życia i nie są dojrzałe fizycznie ani emocjonalnie. Według programu dziecko powyżej 15 roku życia ma zgodę na uprawianie seksu, co ma konsekwencje dla zdrowia dziewczyny lub chłopaka - powiedział młodzieżowy radny.

Na konferencji wystąpił także Krystian Borkowski, który przedstawił się jako ojciec siedmiorga dzieci. Opowiedział, że na początku szkoły podstawowej zainteresował się erotyką, a jako nastolatek uzależnił się od pornografii i masturbacji, co zmieniła jego przyszła żona, którą poznał w wieku 18 lat. Przez 4 lata, aż do zawarcia małżeństwa, żyli w czystości.

Następnie organizatorzy wypuścili w niebo kilkanaście gołębi pocztowych.

Gdy przyszła pora na zadawanie pytań, głos zabrał Krystian Borkowski, jednak przez ponad 10 minut mówił tylko o zagrożeniach ze strony programu Zdrovve Love jedynie na podstawie własnych przypuszczeń, bez podawania argumentów i dowodów, o które prosili dziennikarze. Twierdził, że ograniczane są prawa rodziców, którzy nie posyłają swoje dzieci na zajęcia edukacji seksualnej, choć nie dowodził w jaki sposób. Twierdził, że zajęcia są częścią programu nauczania, choć są to zajęcia dodatkowe. Mówił m.in., że jeden obraz potrafi spowodować duże spustoszenie w psychice dziecka. Insynuował, że program Zdrovve Love jest odgórnie narzucany, chociaż udział w nim uczeń może wziąć wyłącznie za pisemną zgodą rodziców. Twierdził także, że program może być narzucony odgórnie, mówił też krytycznie o zajęciach wychowania do życia w rodzinie w gimnazjach, choć te zostały już zlikwidowane. Mówił o sobie, że jest reprezentantem "bardzo dużej rzeszy rodziców" powołując się na dużą liczbę katolików w Polsce. Mówił też o łatwej dostępności wiedzy na temat seksu i seksualności w Internecie, co jego zdaniem może stanowić pokusę dla młodych ludzi. Twierdził też, że "prawnie kodeks karny zabrania współżycia seksualnego" przed 20. rokiem życia, co dziennikarze kontrowali mówiąc, że kodeks opiekuńczy zezwala młodym ludziom na uprawianie seksu od 15. roku życia.